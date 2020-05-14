Жители Москвы оставили более 370 тысяч заявок на оказание соцуслуг на дому

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Жители Москвы оставили более 370 тыс. заявок на оказание социальных услуг на дому за время действия режима самоизоляции.
Жители Москвы оставили более 370 тысяч заявок на оказание соцуслуг на дому
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Об этом сообщает «Вечерняя Москва» со ссылкой на заместителя мэра по вопросам социального развития Анастасию Ракову.

Большинство заявок выполняются в день обращения. Как отметила Ракова, волонтёры и соцработники всегда стараются сделать «чуть больше».

По словам заммэра, помощь в столице оказывают 9,5 тыс. социальных работников и 1,5 тыс. волонтёров.

Ранее ФАН сообщало, что власти Москвы рассказали о доплатах соцработникам в период пандемии.

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