Жители Москвы оставили более 370 тысяч заявок на оказание соцуслуг на дому
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Об этом сообщает «Вечерняя Москва» со ссылкой на заместителя мэра по вопросам социального развития Анастасию Ракову.
Большинство заявок выполняются в день обращения. Как отметила Ракова, волонтёры и соцработники всегда стараются сделать «чуть больше».
По словам заммэра, помощь в столице оказывают 9,5 тыс. социальных работников и 1,5 тыс. волонтёров.
Ранее ФАН сообщало, что власти Москвы рассказали о доплатах соцработникам в период пандемии.