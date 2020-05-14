Жители Москвы оставили более 370 тысяч заявок на оказание соцуслуг на дому

Жители Москвы оставили более 370 тыс. заявок на оказание социальных услуг на дому за время действия режима самоизоляции.

Об этом сообщает «Вечерняя Москва» со ссылкой на заместителя мэра по вопросам социального развития Анастасию Ракову.

Большинство заявок выполняются в день обращения. Как отметила Ракова, волонтёры и соцработники всегда стараются сделать «чуть больше».

По словам заммэра, помощь в столице оказывают 9,5 тыс. социальных работников и 1,5 тыс. волонтёров.

Ранее ФАН сообщало, что власти Москвы рассказали о доплатах соцработникам в период пандемии.