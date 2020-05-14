В Москве рассказали об онлайн-ресурсах с актуальной информацией про пандемию

В Москве рассказали об онлайн-ресурсах, на которых можно узнать актуальную информацию по пандемии коронавируса.

Об этом сообщает сайт «Москва 24».

Специальный проект на портале mos.ru включает все данные о COVID-19 и способах борьбы с ней. Он состоит из 11 блоков, которые постоянно обновляются.

Горожане, потерявшие из-за пандемии коронавируса работу, могут дистанционно обратиться в Центр занятости населения.

Оформить цифровой пропуск можно на сайте nedoma.mos.ru.

Также доступен проект «Культура Москвы онлайн».

Ранее интернет-издание argumenti.ru сообщало, что сервисы Московского инновационного кластера сделали доступными для юрлиц и индивидуальных предпринимателей из всех российских регионов.