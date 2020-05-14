Полпред президента России в Северо-Кавказском федеральном округе Юрий Чайка заявил о необходимости поддержки производителей продуктов питания, столкнувшихся с трудностями из-за временного прекращения работы ключевого корпоративного потребителя — туристической индустрии.

«В особенности требуют поддержки наиболее уязвимые отрасли — производители скоропортящейся продукции, в частности молочной. Критически важно сохранить обычные объёмы производства, чтобы не пострадали заводы и люди не потеряли рабочие места. При этом мы прекрасно понимаем, что производителям просто некому поставлять свои продукты», — сказал он.

По его словам, спрос заметно снизился из-за эпидемиологической ситуации, при этом тысячи граждан готовы принять помощь. Как отметил Чайка, нужно наладить сообщение между предпринимателями и малоимущим населением, чтобы покрыть издержки первых и обеспечить продуктами питания вторых.

По инициативе губернатора Ставропольского края Владимира Владимирова такая акция уже запущена. Около 5 тыс. нуждающихся жителей Пятигорска, Невинномысска и Кочубеевского района получат наборы от местных производителей молочной отрасли.

Продуктовые корзины предназначены для малообеспеченных пожилых граждан, а также для многодетных семей, семей с детьми-инвалидами и одиноких матерей, которые состоят на учёте в органах социальной защиты. Финансовую сторону примет на себя Фонд социальной поддержки населения. Продукцию привезут на дом соцработники.

«Думаю, такой подход может и должен тиражироваться в других субъектах и отраслях. Это действенная и, что важно, оперативная мера поддержки как бизнеса, так и людей, которым необходима любая помощь уже сегодня», — заключил Чайка.

Ранее, как сообщал Nation News, член Совета Федерации Сергей Калашников оценил меры по поддержке бизнеса в условиях пандемии.