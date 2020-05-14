Возгорание в жилом доме в ХМАО ликвидировано

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Возгорание в жилом доме в Сургутском районе Ханты-Мансийского автономного округа ликвидировано на площади 700 кв. м. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС России.
Возгорание в жилом доме в ХМАО ликвидировано
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«В 01:24 пожар локализован, в 01:38 ликвидировано открытое горение на площади 700 кв. м», — говорится в сообщении.

Уточняется, что к тушению пожара привлекался 41 человек и 12 единиц специальной техники.

Ранее сообщалось о пожаре в жилом доме в ХМАО.

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