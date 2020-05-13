Проекты МИА «Россия сегодня» в виртуальной и дополненной реальности стали лауреатами конкурса Communicator Awards

Проекты МИА «Россия сегодня» в виртуальной и дополненной реальности стали лауреатами международного конкурса Communicator Awards.

Об этом сообщает РИА Новости.

Золотую награду в номинации «Мобильные приложения. Социальная ответственность» получила VR-история «Слепые в большом городе», а AR-проект «Путешествие к центру чёрной дыры» удостоен серебра в категории «Мобильные приложения / Лучшее применение дополненной реальности».

«Слепые в большом городе» — один из первых наших проектов в виртуальной реальности. Мы многому научились с тех пор, многое успели узнать и в техническом смысле, и в смысле выстраивания сюжетов», — заявила заместитель главного редактора МИА «Россия сегодня» Наталья Лосева.

По её словам, эти первые эксперименты очень важны, поскольку это бесценный опыт, который позволяет расти.

Награды Communicator Awards присуждает международная Академия интерактивных и визуальных искусств. В неё входят главы рекламных, маркетинговых и пиар-подразделений крупнейших мировых компаний.