Песков рассказал о том, как заболел коронавирусом
- РИА Новости
Песков сообщил, что после 1 мая ему пришлось перейти на режим самоизоляции из-за того, что заболел один из его коллег.
Он отметил, что регулярно проходил тестирование на коронавирус.
«И вот тест показал положительный результат. Ну и, собственно, первый день не было вообще никаких симптомов, а потом началась температура чуть выше 37… Ну такая она, неприятная температура… И ломало», — рассказал он.
Песков добавил, что после появления симптомов коронавируса он поехал в больницу, где ему сделали компьютерную томографию и диагностировали пневмонию.
«Сейчас лечатся дома даже с пневмонией, если она, например, односторонняя. Когда она двусторонняя, выбора нет», — объяснил он свою госпитализацию.
Представитель Кремля добавил, что считает коронавирус «абсолютно кровожадным».
12 мая Песков сообщил, что госпитализирован с коронавирусной инфекцией.