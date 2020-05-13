Песков рассказал о том, как заболел коронавирусом

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, у которого обнаружили коронавирус, в интервью «Коммерсанту» рассказал, что находится на лечении в больнице с двусторонней пневмонией.
Песков рассказал о том, как заболел коронавирусом
  • РИА Новости

Песков сообщил, что после 1 мая ему пришлось перейти на режим самоизоляции из-за того, что заболел один из его коллег.

Он отметил, что регулярно проходил тестирование на коронавирус. 

«И вот тест показал положительный результат. Ну и, собственно, первый день не было вообще никаких симптомов, а потом началась температура чуть выше 37… Ну такая она, неприятная температура… И ломало», — рассказал он. 

Песков добавил, что после появления симптомов коронавируса он поехал в больницу, где ему сделали компьютерную томографию и диагностировали пневмонию.

«Сейчас лечатся дома даже с пневмонией, если она, например, односторонняя. Когда она двусторонняя, выбора нет», — объяснил он свою госпитализацию.

Представитель Кремля добавил, что считает коронавирус «абсолютно кровожадным».

12 мая Песков сообщил, что госпитализирован с коронавирусной инфекцией.

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