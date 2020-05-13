В Подмосковье рассказали, когда разблокируют социальные карты для проезда

Короткая ссылка
В Московской области рассказали, когда разблокируют социальные карты для проезда.
В Подмосковье рассказали, когда разблокируют социальные карты для проезда
  • РИА Новости

Об этом сообщает телеканал «360».

«Как только ситуация с коронавирусной инфекцией на нашей территории стабилизируется, наверное, будет принято решение о разблокировке этих карт. И мы с удовольствием это сделаем для того, чтобы наши пожилые люди вели активный образ жизни», — заявила министр социального развития Подмосковья Ирина Фаевская.

Власти региона оказывают поддержку гражданам из группы риска. По словам Фаевской, на данный момент более 1,2 млн жителей старше 65 лет получили выплату в размере 3 тыс. рублей за соблюдение режима самоизоляции.

В апреле газета «Известия» сообщала, что число пассажиров льготных категорий в общественном транспорте Московской области упало на 82% из-за мер, принятых в связи с пандемией коронавируса.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить