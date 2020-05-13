В Подмосковье рассказали, когда разблокируют социальные карты для проезда

В Московской области рассказали, когда разблокируют социальные карты для проезда.

Об этом сообщает телеканал «360».

«Как только ситуация с коронавирусной инфекцией на нашей территории стабилизируется, наверное, будет принято решение о разблокировке этих карт. И мы с удовольствием это сделаем для того, чтобы наши пожилые люди вели активный образ жизни», — заявила министр социального развития Подмосковья Ирина Фаевская.

Власти региона оказывают поддержку гражданам из группы риска. По словам Фаевской, на данный момент более 1,2 млн жителей старше 65 лет получили выплату в размере 3 тыс. рублей за соблюдение режима самоизоляции.

В апреле газета «Известия» сообщала, что число пассажиров льготных категорий в общественном транспорте Московской области упало на 82% из-за мер, принятых в связи с пандемией коронавируса.