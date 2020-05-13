В Госдуме оценили ситуацию в туристической отрасли
- РИА Новости
Об этом сообщает ФБА «Экономика сегодня».
«Люди во всём мире — и те, кто живёт на северной стороне, особенно — планируют отдых там, где тепло и есть море. Но пока ситуация сложная. Внутри страны у нас не так много мест, связанных с морем. Но есть и Алтай, и Северный Кавказ, Дальний Восток», — сказал депутат в рамках онлайн-эфира медиагруппы «Патриот» на тему «Где отдыхать этим летом?».
По его словам, страны будут пробовать разные варианты, но важно помнить о том, что основные разносчики любого вируса — это самолёты, поезда и другие средства перемещения.
Ранее вице-президент Ассоциации туроператоров России Дмитрий Горин в беседе с ФАН оценил перспективы восстановления российского туристического рынка.