В Госдуме оценили ситуацию в туристической отрасли

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Первый заместитель председателя комитета Государственной думы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи Вячеслав Фетисов оценил ситуацию в туротрасли.
В Госдуме оценили ситуацию в туристической отрасли
  • РИА Новости

Об этом сообщает ФБА «Экономика сегодня».

«Люди во всём мире — и те, кто живёт на северной стороне, особенно — планируют отдых там, где тепло и есть море. Но пока ситуация сложная. Внутри страны у нас не так много мест, связанных с морем. Но есть и Алтай, и Северный Кавказ, Дальний Восток», — сказал депутат в рамках онлайн-эфира медиагруппы «Патриот» на тему «Где отдыхать этим летом?».

По его словам, страны будут пробовать разные варианты, но важно помнить о том, что основные разносчики любого вируса — это самолёты, поезда и другие средства перемещения.

Ранее вице-президент Ассоциации туроператоров России Дмитрий Горин в беседе с ФАН оценил перспективы восстановления российского туристического рынка.

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