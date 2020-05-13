Власти Анапы и Ярославской области оценили ситуацию с туризмом на фоне пандемии

Первый заместитель главы Анапы Сергей Петров оценил ситуацию с туризмом на фоне пандемии.

Об этом сообщает ФБА «Экономика сегодня».

«Если 23 мая мы услышим, что эпидемиологическая обстановка в Российской Федерации стабилизировалась, то мы начнём готовиться к приёму туристов уже с 1 июня», — заявил он в рамках онлайн-эфира медиагруппы «Патриот» на тему «Где отдыхать этим летом?».

По его словам, вопрос о доступе на пляжи уже прорабатывается. Власти ведут диалог с Роспотребнадзором.

Со своей стороны, директор Департамента туризма Ярославской области Юлия Рыбакова выразила мнение, что сезон будет открыт вскоре после снятия ограничений.

«Мы ориентированы всегда на Москву и Подмосковье, соседние регионы: Вологодскую, Костромскую, Владимирскую, Ивановскую области. Но сейчас приезжать в Ярославскую область пока нет смысла, так как самоизоляция продлится до 30 мая», — сказала она.

Ранее вице-президент Ассоциации туроператоров России Дмитрий Горин в беседе с ФАН оценил перспективы восстановления российского туристического рынка.