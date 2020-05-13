В лесном массиве во Владивостоке нашли крупный схрон с боеприпасами и гранатами. Их направили на экспертизу.

Об этом сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на пресс-службу ГУ ФСИН России по Приморскому краю.

«При проведении осмотра местности с использованием металлодетектора в земле была обнаружена и изъята сумка из синтетического материала, в которой находилась крупная партия взрывчатых веществ, взрывных устройств и боеприпасов», — заявили в ведомстве.

В частности, найдены четыре гранаты с комплектующими и почти 800 патронов для различных видов оружия.

Состоялась рабочая встреча с сотрудниками управления уголовного розыска УМВД. Разработан ряд совместных оперативно-разыскных мероприятий.

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