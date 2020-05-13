Мурашко оценил число госпитализированных с коронавирусом в России

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Глава Минздрава России Михаил Мурашко заявил, что стране удалось достичь баланса между числом госпитализированных и выписанных из больниц пациентов с коронавирусной инфекцией.
Мурашко оценил число госпитализированных с коронавирусом в России
  • РИА Новости

«Мы вышли на именно ту систему, которая позволяет держать баланс поступивших и выписывающихся из клиник пациентов», — цитирует его РИА Новости.

По словам Мурашко, развёрнутая медицинская сеть в России позволяет справляться с ситуацией с коронавирусной инфекцией.

При этом недавно созданные препараты помогают быстрее реабилитировать и лечить пациентов в тяжёлом состоянии.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что количество госпитализаций с коронавирусом в столице третью неделю остаётся стабильным и даже снижается благодаря наращиванию объёма тестирования.

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