Мурашко оценил число госпитализированных с коронавирусом в России
- РИА Новости
«Мы вышли на именно ту систему, которая позволяет держать баланс поступивших и выписывающихся из клиник пациентов», — цитирует его РИА Новости.
По словам Мурашко, развёрнутая медицинская сеть в России позволяет справляться с ситуацией с коронавирусной инфекцией.
При этом недавно созданные препараты помогают быстрее реабилитировать и лечить пациентов в тяжёлом состоянии.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что количество госпитализаций с коронавирусом в столице третью неделю остаётся стабильным и даже снижается благодаря наращиванию объёма тестирования.