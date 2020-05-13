Психолог дала рекомендации родителям по ситуации с режимом самоизоляции

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Психолог Людмила Петрановская дала рекомендации родителям по ситуации с режимом самоизоляции.
Психолог дала рекомендации родителям по ситуации с режимом самоизоляции
  • © Oliver Rossi
  • Gettyimages.ru

«Сейчас, я считаю, очень хороший момент для многих наших детей, когда они наконец могут получить свободное время, чтобы поскучать и в этом состоянии скуки придумать себе какие-то занятия. Потому что наши дети обычно очень заняты, перегружены уроками, развивающими занятиями, какими-то активностями, так что у них просто времени нет», — заявила она в беседе с kp.ru.

По её словам, не нужно считать, что ребёнок занят делом, только если он делает уроки.

Как считает Петрановская, следует шире смотреть на происходящее.

Ранее психолог-консультант Светлана Шевченко в беседе с ФАН прокомментировала ситуацию вокруг коронавируса.

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