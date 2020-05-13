Аэропорт Симферополя заявил о снижении пассажиропотока в 14 раз
- РИА Новости
«Пассажиропоток в международном аэропорту Симферополя за майские праздники по сравнению с прошлым годом сократился на 93%, или в 14 раз. С 1 по 11 мая аэропорт в среднем принимал 418 и отправлял 378 пассажиров в сутки», — приводит «Крыминформ» данные пресс-службы аэропорта.
Отмечается, что антирекорд по пассажиропотоку на майские праздники зафиксирован 7 мая, когда аэропорт принял в 20 раз меньше пассажиров, чем в 2019 году.
20 апреля URA.RU сообщало, что аэропорт Тюмени изменил режим работы из-за ситуации с коронавирусом.