Аэропорт Симферополя заявил о снижении пассажиропотока в 14 раз

Пассажиропоток в аэропорту Симферополя на майские праздники снизился в 14 раз по сравнению с тем же периодом прошлого года.

«Пассажиропоток в международном аэропорту Симферополя за майские праздники по сравнению с прошлым годом сократился на 93%, или в 14 раз. С 1 по 11 мая аэропорт в среднем принимал 418 и отправлял 378 пассажиров в сутки», — приводит «Крыминформ» данные пресс-службы аэропорта.

Отмечается, что антирекорд по пассажиропотоку на майские праздники зафиксирован 7 мая, когда аэропорт принял в 20 раз меньше пассажиров, чем в 2019 году.

20 апреля URA.RU сообщало, что аэропорт Тюмени изменил режим работы из-за ситуации с коронавирусом.