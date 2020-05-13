В РСТ оценили ситуацию с ценами на авиабилеты внутри страны

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Вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин прокомментировал ситуацию с повышением цен на внутренние перелёты.
В РСТ оценили ситуацию с ценами на авиабилеты внутри страны
  • Pixabay

В беседе с сайтом «Москва 24» он заявил, что после окончания пандемии коронавируса цены на авиабилеты внутри страны нормализуются.

«Думаю, что цена упадёт потому, что востребованность будет больше, маршруты откроются. Думаю, что цены расти дальше не будут. Тем более что правительство выделило более 20 млрд рублей на поддержку авиаперевозчиков», — заявил Барзыкин.

По его мнению, в данный момент рост цен связан с тем, что компании несут колоссальные убытки на фоне эпидемиологической ситуации в мире.

Он предположил, что после окончания пандемии спрос на авиаперевозки по стране увеличится, а цена, соответственно, упадёт.

Ранее, как сообщала газета «Известия», специалисты сервиса OneTwoTrip заявили о повышении цен на перелёты по России.

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