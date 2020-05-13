В Москве появилась онлайн-площадка для представителей туротрасли

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В Москве появилась онлайн-площадка, созданная для представителей туристической отрасли.
В Москве появилась онлайн-площадка для представителей туротрасли
  • РИА Новости

Об этом сообщает сайт «Москва 24».

Сайт создали для обмена информацией между туроператорами, турагентствами, отелями, экскурсионными бюро, разработчиками технологичных решений для индустрии и travel-стартапами, а также транспортными компаниями.

«Вся отрасль оказалась в непростом положении. Новый ресурс будет полезен для обсуждения совместных проектов, инициатив и возможных решений», — заявила заместитель мэра Наталья Сергунина.

Онлайн-площадка — продолжение программы Moscow Travel Hub столичного комитета по туризму. В рамках проекта уже состоялась серия вебинаров и мастер-классов, передаёт портал мэра и правительства.

Ранее вице-президент Ассоциации туроператоров России Дмитрий Горин в беседе с ФАН оценил перспективы восстановления российского туристического рынка.

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