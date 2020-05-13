В Ростуризме прокомментировали ситуацию в туротрасли

В Ростуризме предложили разработать план поэтапного выхода российской туристической отрасли из карантина с учётом новых требований безопасности для туристов.

Как сообщает газета «Известия» со ссылкой на сайт Ростуризма, этот вопрос обсудили в рамках онлайн-встречи главы ведомства Зарины Догузовой с экспертным сообществом.

«Именно туризм может выступить одним из основных драйверов восстановления региональных экономик — за счёт прямого и косвенного вклада в более чем 50 отраслей и быстрого создания сотен тысяч рабочих мест. Рост внутренних турпотоков и восстановление въездного туризма также позволят перезапустить транспорт, культуру, развлекательный сектор, рестораны, торговлю — практически всю сферу услуг», — заявила Догузова.

Отмечается, что, помимо поэтапного плана выхода отрасли из карантина, также было предложено введение налоговых льгот для отрасли, субсидирование процентных ставок на строительство туристской инфраструктуры и путешествий для социально незащищённых групп граждан и др.

Ранее академик РАН главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Феликс Ершов в беседе с Nation News оценил опасность путешествий после завершения пандемии коронавируса.