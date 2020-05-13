На полигоне Алабино прошли учения танковой армии ЗВО

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На подмосковном полигоне Алабино прошли тактико-специальные учения гвардейской танковой армии Западного военного округа.
На полигоне Алабино прошли учения танковой армии ЗВО
  • РИА Новости

Как передаёт телеканал «Звезда», военнослужащие на машинах пехоты БМП-2 преодолели водное препятствие, а затем применили ПТРК «Фагот» для уничтожения тяжело бронированных целей.

Всего в ходе учений мотострелки уничтожили порядка 200 мишеней.

В учениях было задействовано свыше 150 военнослужащих и более 50 единиц вооружения, военной и специальной техники Таманской мотострелковой дивизии гвардейской танковой армии ЗВО.

Ранее «Новый Севастополь» сообщал, что малый ракетный корабль «Орехово-Зуево» Черноморского флота провёл учения в Средиземном море.

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