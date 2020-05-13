В Петербурге ряду категорий граждан выдадут средства на покупку масок

Власти Петербурга приняли решение о выдаче денег нуждающимся горожанам на приобретение средств индивидуальной защиты.

Как передают «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу Смольного, сумма единовременной выплаты, которую получат более 1,8 млн петербуржцев, составит 800 рублей.

Соответствующий документ подписал губернатор города Александр Беглов.

Отмечается, что данная выплата будет предоставлена петербургским пенсионерам, малообеспеченным семьям с детьми, многодетным семьям, семьям, имеющим ребёнка-инвалида, и семьям, где воспитываются приёмные дети-сироты, получающим пособия и выплаты за счёт средств бюджета города.

При этом в многодетных семьях выплаты предусмотрены на каждого ребёнка.

Ранее, как сообщало ФАН, депутат Госдумы доктор медицинских наук Борис Менделевич прокомментировал необходимость использования масок в борьбе с коронавирусом.