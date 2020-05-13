В Кургане запретили посещать леса до 2 июня
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Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу городской администрации.
«На территории города продлён запрет на посещение гражданами лесов и въезд в них транспортных средств», — заявили в пресс-службе мэрии.
Постановление подписал глава Кургана Андрей Потапов. Запрет ввели из-за повышения пожарной опасности на территории города.
Ранее, как сообщало RIA56, ГУ МЧС по Оренбургской области выявило 49 нарушений пожарной безопасности с начала мая 2020 года.