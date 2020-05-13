Району Крюково присвоили звание «Район воинской доблести города Москвы»
- © Портал мэра и правительства Москвы
Как передаёт сайт «Москва 24», соответствующий документ подписал мэр города Сергей Собянин.
Руководитель Департамента культурного наследия Москвы Алексей Емельянов подчеркнул, что присвоение району почётного звания — важное событие для города.
По его словам, каждый житель страны знает о произошедших на территории района в годы Великой Отечественной войны боевых действиях из песни «У деревни Крюково».
«Несмотря на большие потери, бойцы Красной армии в декабре 1941 года сумели полностью освободить станцию Крюково от вражеских войск и не допустить их к Москве», — напомнил Емельянов.
Инициатива присвоения почётного звания принадлежит ветерану Великой Отечественной войны Николаю Мельнику. Позднее она была поддержана в региональном отделении Общероссийского народного фронта в Москве и правительстве.