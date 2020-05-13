Району Крюково присвоили звание «Район воинской доблести города Москвы»

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Столичному району Крюково присвоено звание «Район воинской доблести города Москвы».
Району Крюково присвоили звание «Район воинской доблести города Москвы»
  • © Портал мэра и правительства Москвы

Как передаёт сайт «Москва 24», соответствующий документ подписал мэр города Сергей Собянин.

Руководитель Департамента культурного наследия Москвы Алексей Емельянов подчеркнул, что присвоение району почётного звания — важное событие для города.

По его словам, каждый житель страны знает о произошедших на территории района в годы Великой Отечественной войны боевых действиях из песни «У деревни Крюково».

«Несмотря на большие потери, бойцы Красной армии в декабре 1941 года сумели полностью освободить станцию Крюково от вражеских войск и не допустить их к Москве», — напомнил Емельянов.

Инициатива присвоения почётного звания принадлежит ветерану Великой Отечественной войны Николаю Мельнику. Позднее она была поддержана в региональном отделении Общероссийского народного фронта в Москве и правительстве.

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