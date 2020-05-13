Району Крюково присвоили звание «Район воинской доблести города Москвы»

Столичному району Крюково присвоено звание «Район воинской доблести города Москвы».

Как передаёт сайт «Москва 24», соответствующий документ подписал мэр города Сергей Собянин.

Руководитель Департамента культурного наследия Москвы Алексей Емельянов подчеркнул, что присвоение району почётного звания — важное событие для города.

По его словам, каждый житель страны знает о произошедших на территории района в годы Великой Отечественной войны боевых действиях из песни «У деревни Крюково».

«Несмотря на большие потери, бойцы Красной армии в декабре 1941 года сумели полностью освободить станцию Крюково от вражеских войск и не допустить их к Москве», — напомнил Емельянов.

Инициатива присвоения почётного звания принадлежит ветерану Великой Отечественной войны Николаю Мельнику. Позднее она была поддержана в региональном отделении Общероссийского народного фронта в Москве и правительстве.