Эксперты оценили ситуацию с ценами на перелёты по России

Специалисты сервиса OneTwoTrip заявили о повышении цен на перелёты по России.

Как сообщает газета «Известия» со ссылкой на данные сервиса, в апреле 2020 года, несмотря на резкое падение спроса, средняя цена авиабилета по России экономическим классом в одну сторону выросла на 12,3% — с 5,7 тыс. до 6,4 тыс. рублей.

Директор по маркетингу OneTwoTrip Алексей Теплов отметил, что выросла средняя стоимость авиабилетов из Москвы в некоторые крупные российские города: в Екатеринбург (+17%), Новосибирск (+11%), Нижний Новгород (+28%), Казань (+75%), Уфу (+10%), Красноярск (+1%).

При этом уточняется, что на некоторые направления цена снизилась — в том числе в Санкт-Петербург (-11%), Ростов-на-Дону (-30%), Челябинск (-5%).

Эксперт ГосНИИ гражданской авиации Александр Фридлянд, в свою очередь, заявил, что в апреле — июне цены на перелёты традиционно растут, поэтому нужно ждать дальнейшего повышения.

Ранее вице-президент Ассоциации туроператоров России Дмитрий Горин в беседе с НСН оценил перспективы открытия Турции для российских туристов.