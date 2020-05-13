Архангельская область и НАО обсудят возможное объединение регионов
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По его словам, в Нарьян-Маре пройдёт совещание на тему сложившейся из-за падения цен на нефть экономической ситуации и в целом большого дефицита бюджета НАО.
«Будем искать пути выхода из создавшегося положения. Если в ходе обсуждения будет найден такой путь (меморандум об объединении), то да, такое может быть», — сказал политик.
Ранее РБК со ссылкой на источники передавало, что власти двух субъектов Федерации объявят о планах по интеграции. Если это произойдёт, это будет первое объединение российских регионов с 2008 года.