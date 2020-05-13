Архангельская область и НАО обсудят возможное объединение регионов

Врио глав Архангельской области и Ненецкого автономного округа (НАО) Александр Цыбульский и Юрий Бездудный обсудят в среду, 13 мая, возможное объединение регионов. Об этом сообщил Бездудный ТАСС.

По его словам, в Нарьян-Маре пройдёт совещание на тему сложившейся из-за падения цен на нефть экономической ситуации и в целом большого дефицита бюджета НАО.

«Будем искать пути выхода из создавшегося положения. Если в ходе обсуждения будет найден такой путь (меморандум об объединении), то да, такое может быть», — сказал политик.

Ранее РБК со ссылкой на источники передавало, что власти двух субъектов Федерации объявят о планах по интеграции. Если это произойдёт, это будет первое объединение российских регионов с 2008 года.