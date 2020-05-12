Эксперт оценил исследование о рынке легковых автомобилей в России

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Партнёр аналитического агентства «Автостат» Игорь Моржаретто оценил исследование Ассоциации европейского бизнеса, согласно которому в апреле 2020 года, когда в России были приняты ограничительные меры из-за коронавируса, снижение продаж на рынке легковых автомобилей составило 72,4%.
Эксперт оценил исследование о рынке легковых автомобилей в России
  • РИА Новости

В беседе с ФАН эксперт заявил, что такой показатель — не самый плохой сценарий.

«По итогам года падение может составить до 50%», — прогнозирует эксперт.

Моржаретто выразил надежду, что помогут государственные программы, в том числе льготное автокредитование, льготный лизинг, госзакупки.

«Но восстановления рынка можно ожидать в лучшем случае к концу следующего года», — считает он.

Ранее автоэксперт Вячеслав Субботин в беседе с Nation News оценил перспективы работы автомобильных дилеров в России.

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