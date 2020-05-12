Эксперт оценил исследование о рынке легковых автомобилей в России
- РИА Новости
В беседе с ФАН эксперт заявил, что такой показатель — не самый плохой сценарий.
«По итогам года падение может составить до 50%», — прогнозирует эксперт.
Моржаретто выразил надежду, что помогут государственные программы, в том числе льготное автокредитование, льготный лизинг, госзакупки.
«Но восстановления рынка можно ожидать в лучшем случае к концу следующего года», — считает он.
Ранее автоэксперт Вячеслав Субботин в беседе с Nation News оценил перспективы работы автомобильных дилеров в России.