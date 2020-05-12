Эксперт дал рекомендации по покупке подержанных автомобилей

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Автоэксперт Владимир Бахарев дал рекомендации по покупке подержанных машин.
Эксперт дал рекомендации по покупке подержанных автомобилей
  • Reuters

«Начинать приобретение автомобиля нужно всегда с определённой подготовки», — заявил он в беседе с Newinform.

По его словам, необходимо проверить историю машины, не является ли она, например, предметом залога и других имущественных споров.

Для проверки автомобиля на наличие поломок и неисправностей следует узнать его идентификационный номер — VIN.

«Если собственник по какой-то причине не хочет сообщать вам VIN или указывает неверный, это повод задуматься и, скорее всего, вообще прекратить общение с ним», — сказал Бахарев.

При осмотре автомобиля он советует обратить внимание на техническое состояние. Если видимых причин для беспокойства нет, то следующий этап — обращение за квалифицированной помощью (например, к официальному дилеру или в компанию, которая занимается именно осмотром машин для выявления неисправностей).

Кроме того, важно определить действительный пробег автомобиля.

«Если вы не очень разбираетесь в вопросе, но всё равно хотите приобрести подержанный автомобиль в силу тех или иных причин, то обязательно следуйте вышеприведённым рекомендациям — и минимизируете риски покупки плохо пригодного к употреблению транспортного средства», — добавил эксперт.

Ранее автоэксперт Вячеслав Субботин в беседе с Nation News оценил перспективы работы автомобильных дилеров в России.

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