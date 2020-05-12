В НТС дали прогноз по ситуации с ценами на бензин

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Руководитель аналитического центра Независимого топливного союза (НТС) Григорий Баженов дал прогноз по ситуации с ценами на бензин после завершения пандемии коронавируса.
В НТС дали прогноз по ситуации с ценами на бензин
  • РИА Новости

В беседе с ФАН он заявил, что после пандемии коронавируса цены будут находиться в тех диапазонах, в которых находятся в настоящее время.

«Удорожание бензина будет в пределах инфляции. У нас она в этом году, по прогнозам ЦБ, составит до 6%, так как сильного ускорения в связи с обвалом курса рубля не произошло. Поэтому по итогам года рост может составить от 4 до 4,5%, но скачка цен не будет», — предположил специалист.

Ранее Григорий Баженов в беседе с телеканалом «360» заявил, что российские нефтяные компании терпят убытки по причине падения потребительского спроса на бензин, а также высокого демпфера — государственного механизма, регулирующего цены на АЗС. 

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