В Забайкалье прокомментировали ситуацию с лесными пожарами

В Минприроды Забайкальского края рассказали, что пожарные в настоящий момент борются с лесными пожарами.

Как передаёт ОТР, за последние сутки в регионе ликвидировано десять очагов возгораний: из-за шквалистого ветра огонь охватил более 1000 гектаров.

Для борьбы пожарами в Забайкалье прибыли более 100 пожарных десантников федерального резерва.

Отмечается, что в настоящее время пламя тушат 500 человек и 40 единиц техники.

Ранее RIA56 сообщало, что ГУ МЧС по Оренбургской области выявило 49 нарушений пожарной безопасности с начала мая 2020 года.