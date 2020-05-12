В Забайкалье прокомментировали ситуацию с лесными пожарами

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В Минприроды Забайкальского края рассказали, что пожарные в настоящий момент борются с лесными пожарами.
В Забайкалье прокомментировали ситуацию с лесными пожарами
  • Pixabay

Как передаёт ОТР, за последние сутки в регионе ликвидировано десять очагов возгораний: из-за шквалистого ветра огонь охватил более 1000 гектаров.

Для борьбы пожарами в Забайкалье прибыли более 100 пожарных десантников федерального резерва.

Отмечается, что в настоящее время пламя тушат 500 человек и 40 единиц техники. 

Ранее RIA56 сообщало, что ГУ МЧС по Оренбургской области выявило 49 нарушений пожарной безопасности с начала мая 2020 года.

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