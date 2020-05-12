В Перми рассказали об ослаблении режима самоизоляции
- РИА Новости
Как сообщает ОТР, в городе открыты эспланада, набережные, парки и скверы. Начали работать салоны красоты и парикмахерские.
Отмечается, что все салоны должны соблюдать строгие санитарные требования — в том числе дезинфекция поверхностей, одноразовые маски и перчатки.
Также сообщается об открытии автомобильных салонов, магазинов непродовольственных товаров с отдельными входами, ателье, киосков по изготовлению ключей.
По-прежнему остаются под запретом массовые праздники, походы, сплавы и посещения кладбищ.
Ранее замминистра культуры Алла Манилова в беседе с «Известиями» рассказала о правилах работы российских музеев в связи с коронавирусом.