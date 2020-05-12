В Хабаровском крае поисковики нашли два советских бомбардировщика

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Участники отряда «АвиаПоиск» нашли в Хабаровском крае два дальних бомбардировщика ДБ-3.
В Хабаровском крае поисковики нашли два советских бомбардировщика
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Об этом сообщает сайт «Аргументы и факты» со ссылкой на пресс-службу Восточного военного округа.

Самолёты обнаружены во время разведывательных поездок на места, определённые по информации от местных жителей и по архивам.

Один бомбардировщик нашли недалеко от Хабаровска. Известно, что он разбился в ночь на 10 мая 1942 года во время учений по противовоздушной обороне. Экипаж из пяти человек погиб. В настоящее время поисковики занимаются земляными работами.

Второй самолёт обнаружен в Амурском районе недалеко от аэродрома Подали. Он разбился 6 января 1942 года. Погибли три члена экипажа.

На месте крушения бомбардировщиков будут установлены памятные таблички.

Ранее сайт kp.ru сообщал, что со дна Чёрного моря подняли самолёт с останками лётчика, погибшего у берегов посёлка Джубга в 1942 году.

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