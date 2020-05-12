На Ставрополье будет создан маршрут «Дорогой войны»
- РИА Новости
Как сообщает портал pobeda26.ru, маршрут пройдёт по территории заказника «Стрижамент» и расскажет о действиях, которые разворачивались на самой высокой точке Ставрополья в период Великой Отечественной войны.
«Могилы павших героев и следы военных событий не дают забыть об ужасах самой жестокой за всю историю человеческой цивилизации войны. Изучать и сохранять историческую память и правду — долг нынешнего и будущих поколений России», — пояснили в краевом Министерстве природы.
Отмечается, что протяжённость маршрута составит шесть километров.
На тропе туристы смогут осмотреть путь боевых подразделений советской армии, могилы павших солдат и другие объекты военного наследия.
Ранее kp.ru сообщала, что к 75-летию победы в Великой Отечественной войне Государственный музей изобразительных искусств имени А.С. Пушкина запустил онлайн-проект «Другая война».