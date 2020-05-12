В Роскачестве предупредили о фейковых сайтах для видеоконференций

Специалисты Роскачества предупредили об опасности фейковых сайтов для видеоконференций.

По мнению экспертов, востребованность услуг видеосвязи стала причиной появления многочисленных клонов сайтов для видеоконференций.

«Фейковая ссылка от мошенника может прийти на почту или в SMS», — цитирует ФАН пресс-службу Роскачества.

Как добавили в ведомстве, поддельный сайт внешне практически не отличается от оригинального и, если не проявить внимательность, можно стать жертвой компьютерного вируса или потерять данные.

Эксперты посоветовали воздержаться от дальнейших действий, если сайт кажется подозрительным.

Ранее, как сообщали «Невские новости», специалисты Роскачества и Аналитического центра НАФИ проверили качество услуг по доставке продуктов.