В Москве рассказали о программе переобучения граждан «Профессионал»

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В Москве рассказали, что жители столицы могут пройти переобучение в дистанционном режиме по 50 программам дополнительного образования в учебном центре «Профессионал».
В Москве рассказали о программе переобучения граждан «Профессионал»
  • © портал мэра и правительства Москвы

Как сообщает сайт «Москва 24», на сегодняшний день в учебном центре каждый день обучаются более 1 тыс. человек, у которых есть специальное направление от столичной службы занятости. 

Отмечается, что программа выбирается в зависимости от первого образования и базовых навыков.

«Здесь есть возможности как для тех, кто выбирает привычные ниши, например управление закупками, бухгалтерский учёт или делопроизводство, так и для тех, кто готов освоить новые профессии. Например, если человек интересуется продвижением в интернете, он может научиться настраивать контекстную рекламу», — цитирует издание сообщение портала мэра и правительства города.

Центр «Профессионал» перешёл на дистанционную форму обучения с конца марта.

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