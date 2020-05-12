Россия вышла на второе место в мире по числу случаев коронавируса

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Число зарегистрированных в России случаев выявления коронавирусной инфекции увеличилось до 232,2 тыс. Таким образом, страна вышла на второе место в мире по количеству выявленных заболевших коронавирусом за весь период пандемии.
Россия вышла на второе место в мире по числу случаев коронавируса
  • РИА Новости

Об этом свидетельствуют данные оперативного штаба по предупреждению распространения коронавируса.

Всего в России нарастающим итогом зарегистрировано 232 243 случая (+4,9%) коронавирусной инфекции в 85 регионах, уточняют в штабе.

Как пишет Интерфакс, по данным Университета Джонса Хопкинса (США), Россия в настоящее время занимает второе место по числу случаев. На первом месте остаются Соединённые Штаты. Испания (227 436 случаев) и Великобритания (224 332 случая) занимают третье и четвёртое места соответственно.

Ранее сообщалось, что более 5,8 млн тестов на выявление коронавирусной инфекции проведено в России.

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