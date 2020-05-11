Глава Дагестана заявил о выходе республики на плато по коронавирусу

Глава Дагестана Владимир Васильев заявил о выходе республики на плато по ситуации с коронавирусом.

«Ситуация сложная, мы только вышли на плато, то есть у нас рост начал переходить в такую горизонталь», — сказал он в эфире телеканала «Россия 24». Его слова приводит РИА Новости.

Васильев отметил, что ситуация непростая «не только с COVID-19, во многом очень сложный процесс идёт и по внебольничной пневмонии».

«Мы не сразу смогли объяснить широкому кругу нашей республики и не сумели с самого начала подключить тот режим, который сейчас работает. Я хочу поблагодарить дагестанцев, мы сейчас по режиму самоизоляции выглядим неплохо по округу (СКФО. — RT) да и в целом по России», — подчеркнул он.

По данным на 11 мая, в России выявлено 221 344 случая коронавируса. Скончались 2009 человек, полностью выздоровел 39 801 человек.