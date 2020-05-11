В Нижегородской области составили более 7,6 тысячи протоколов о нарушении режима повышенной готовности

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За месяц в Нижегородской области составили более 7,6 тыс. протоколов в отношении граждан, нарушивших правила режима повышенной готовности.
В Нижегородской области составили более 7,6 тысячи протоколов о нарушении режима повышенной готовности
  • © Наталья Селиверстова
  • РИА Новости

Об этом сообщает Newsnn.ru со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.

К 10 мая полицейские и представители органов исполнительной власти и местного самоуправления провели почти 73 тыс. профилактических бесед. Населению объясняют, почему опасно не соблюдать режим самоизоляции.

В марте зампредседателя комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Даниил Бессарабов в беседе с ФАН прокомментировал сообщение о том, что российское правительство одобрило поправки к Кодексу об административных правонарушениях, которые ужесточают ответственность за нарушение карантинных мер.

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