Пять человек погибли при пожаре в хосписе в Красногорске
Пять человек стали жертвами пожара в частном хосписе в подмосковном Красногорске. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС России.
- РИА Новости
«Погибли пять человек, спасены 14 человек», — приводит ТАСС заявление.
Ранее сообщалось о локализации пожара в частном хосписе в Подмосковье.
По данным спасателей, внутри в момент пожара находились 18 лежачих пациентов.
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