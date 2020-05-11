Пять человек погибли при пожаре в хосписе в Красногорске

Пять человек стали жертвами пожара в частном хосписе в подмосковном Красногорске. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС России.

РИА Новости

«Погибли пять человек, спасены 14 человек», — приводит ТАСС заявление. Ранее сообщалось о локализации пожара в частном хосписе в Подмосковье. По данным спасателей, внутри в момент пожара находились 18 лежачих пациентов.