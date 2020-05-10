Электричка сбила двух мужчин в Московской области

Короткая ссылка
Один человек погиб, ещё один пострадал при наезде электропоезда в Московской области. Об этом информирует пресс-служба управления на транспорте МВД России по ЦФО.
Электричка сбила двух мужчин в Московской области
  • © Евгений Биятов
  • РИА Новости

«Сегодня на перегоне станций Водники и Хлебниково Савёловского направления Московской железной дороги произошло травмирование двух граждан электропоездом», — цитирует сообщение РИА Новости.

Пострадавшего госпитализировали в ближайшую больницу.

По предварительным данным, мужчины шли вдоль путей и игнорировали меры безопасности. На месте происшествия работает транспортная полиция.

В октябре 2019 года электричка насмерть сбила мужчину в Москве.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить