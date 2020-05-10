Электричка сбила двух мужчин в Московской области
- © Евгений Биятов
- РИА Новости
«Сегодня на перегоне станций Водники и Хлебниково Савёловского направления Московской железной дороги произошло травмирование двух граждан электропоездом», — цитирует сообщение РИА Новости.
Пострадавшего госпитализировали в ближайшую больницу.
По предварительным данным, мужчины шли вдоль путей и игнорировали меры безопасности. На месте происшествия работает транспортная полиция.
В октябре 2019 года электричка насмерть сбила мужчину в Москве.