Электричка сбила двух мужчин в Московской области

Один человек погиб, ещё один пострадал при наезде электропоезда в Московской области. Об этом информирует пресс-служба управления на транспорте МВД России по ЦФО.

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РИА Новости

«Сегодня на перегоне станций Водники и Хлебниково Савёловского направления Московской железной дороги произошло травмирование двух граждан электропоездом», — цитирует сообщение РИА Новости. Пострадавшего госпитализировали в ближайшую больницу. По предварительным данным, мужчины шли вдоль путей и игнорировали меры безопасности. На месте происшествия работает транспортная полиция. В октябре 2019 года электричка насмерть сбила мужчину в Москве.