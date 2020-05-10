RT покажет серию выпусков программы «Противоположности» о коронавирусе

RT покажет серию выпусков программы «Противоположности», посвящённых коронавирусу и тому, как распространение COVID-19 влияет на нашу жизнь.

Программа «Противоположности» совсем не похожа на традиционные шоу-интервью с заготовленным списком вопросов. Это жаркие, эмоциональные дебаты. Оксана Бойко умеет задавать жёсткие вопросы.

В выпуске «Между холодильником и телевизором» отвечать на вопросы будет бывший главный санитарный врач Российской Федерации, депутат Госдумы Геннадий Онищенко.

Недели самоизоляции — между холодильником, телевизором и диваном — уже сказываются и на весе, и на психике россиян. Пока всё внимание на больных, что происходит с иммунитетом здоровых? Оправдан ли запрет московских властей на прогулки и пробежки? Могут ли недели гиподинамии, переедания и стресса усугубить и так невесёлую статистику COVID-19?

На все эти вопросы ответит Геннадий Онищенко.