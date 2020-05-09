В Москве состоялся салют в честь 75-летия Победы
- РИА Новости
«Отдельный гвардейский салютный дивизион им. маршала артиллерии Владимира Михалкина Западного военного округа произвёл праздничный артиллерийский салют в Москве в День Победы», — приводит РИА Новости сообщение Западного военного округа.
В ходе торжественного салюта вечернее небо столицы в течение 10 минут украсило свыше 10 тыс. фейерверочных выстрелов.
Кульминацией стал фейерверк в виде российского триколора, который в течение 40 секунд озарял небо Москвы.
RT вёл прямую трансляцию салюта.
Отмечается, что москвичи не нарушали самоизоляцию во время салюта.