В Москве состоялся салют в честь 75-летия Победы

В Москве состоялся салют, посвящённый 75-летию победы в Великой Отечественной войне.

«Отдельный гвардейский салютный дивизион им. маршала артиллерии Владимира Михалкина Западного военного округа произвёл праздничный артиллерийский салют в Москве в День Победы», — приводит РИА Новости сообщение Западного военного округа.

В ходе торжественного салюта вечернее небо столицы в течение 10 минут украсило свыше 10 тыс. фейерверочных выстрелов.

Кульминацией стал фейерверк в виде российского триколора, который в течение 40 секунд озарял небо Москвы.

RT вёл прямую трансляцию салюта.

Отмечается, что москвичи не нарушали самоизоляцию во время салюта.