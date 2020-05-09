В Москве состоялся салют в честь 75-летия Победы

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В Москве состоялся салют, посвящённый 75-летию победы в Великой Отечественной войне.
В Москве состоялся салют в честь 75-летия Победы
  • РИА Новости

«Отдельный гвардейский салютный дивизион им. маршала артиллерии Владимира Михалкина Западного военного округа произвёл праздничный артиллерийский салют в Москве в День Победы», — приводит РИА Новости сообщение Западного военного округа.

В ходе торжественного салюта вечернее небо столицы в течение 10 минут украсило свыше 10 тыс. фейерверочных выстрелов.

Кульминацией стал фейерверк в виде российского триколора, который в течение 40 секунд озарял небо Москвы.

RT вёл прямую трансляцию салюта.

Отмечается, что москвичи не нарушали самоизоляцию во время салюта.

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