Росстат назвал потери РСФСР в Великой Отечественной войне

Федеральная служба государственной статистики России подсчитала потери РСФСР в Великой Отечественной войне.

Как передаёт РИА Новости, данные опубликованы в статистическом сборнике «Великая Отечественная война».

По расчётам Росстата, на начало 1941 года в РСФСР жили 111 млн человек.

При этом к началу 1946 года численность населения страны составила 97,6 млн человек.

Указывается, что на начало 1941 года в РСФСР насчитывалось более 14 млн детей, притом что в начале 1946 года их было всего 6,8 млн. Число мужчин в возрасте от 20 до 49 лет за время войны уменьшилось на 6,1 млн, а число женщин — на 847 тыс.

Как считают в ведомстве, если бы не было Великой Отечественной войны, то прирост населения в РСФСР составлял бы 6,4 млн человек. Расчёты были осуществлены при условии сохранения показателей воспроизводства населения на уровне 1940 года.

Всего за время войны потери Советского Союза составили 26,6 млн человек, сообщили в Росстате.

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