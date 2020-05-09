В Новосибирской области выявили 76 новых случаев коронавируса

В Новосибирской области за сутки выявлено 76 новых случаев инфицирования коронавирусной инфекцией COVID-19.

Об этом сообщается на странице регионального оперативного штаба во «ВКонтакте».

Общее число выявленных случаев в регионе достигло 1025.

«306 человек выписаны по выздоровлению, 14 скончались», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Республике Хакасия за сутки выявлено 36 новых случаев инфицирования COVID-19.

Роспотребнадзор разработал и направил в российские регионы методические рекомендации для определения факторов, являющихся основанием для поэтапного снятия ограничительных мер, введённых в связи с ситуацией с коронавирусной инфекцией.