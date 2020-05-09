В Новосибирской области выявили 76 новых случаев коронавируса
Об этом сообщается на странице регионального оперативного штаба во «ВКонтакте».
Общее число выявленных случаев в регионе достигло 1025.
«306 человек выписаны по выздоровлению, 14 скончались», — говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что в Республике Хакасия за сутки выявлено 36 новых случаев инфицирования COVID-19.
Роспотребнадзор разработал и направил в российские регионы методические рекомендации для определения факторов, являющихся основанием для поэтапного снятия ограничительных мер, введённых в связи с ситуацией с коронавирусной инфекцией.