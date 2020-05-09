В Приморье за сутки выявили 45 новых случаев коронавируса

В Приморском крае за сутки выявили 45 новых случаев инфицирования коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом сообщили в правительстве региона.

«45 новых лабораторно подтверждённых случаев заболевания COVID-19 зарегистрировано в Приморье за минувшие сутки», — приводит РИА Новости сообщение. Общее число выявленных случаев в регионе достигло 808. Ранее сообщалось, что в Республике Хакасия за сутки выявлено 36 новых случаев инфицирования COVID-19. Роспотребнадзор разработал и направил в российские регионы методические рекомендации для определения факторов, являющихся основанием для поэтапного снятия ограничительных мер, введённых в связи с ситуацией с коронавирусной инфекцией.