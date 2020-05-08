Эксперт оценил перспективы снятия ограничений на авиасообщение

Глава портала «Авиа.ру» Роман Гусаров оценил перспективы снятия ограничений на авиасообщение.

«Пока мы не видим горизонта эпидемии, предположения делать бессмысленно», — заявил он в беседе со «Взглядом».

Как пояснил Гусаров, все прогнозы напрямую зависят от специалистов Минздрава и правительства.

По словам эксперта, даже после открытия границ нет никакой гарантии, что международные рейсы стабилизируются, поскольку пассажиры будут опасаться летать. На спросе также может отразиться снижение доходов, добавил он.

Ранее вирусолог, доктор медицинских наук, академик РАЕН Анатолий Альтштейн в беседе с ФБА «Экономика сегодня» напомнил, что открытие и закрытие госграниц — часть эпидемиологических мер.