Омские спасатели провели концерт для 100-летнего ветерана

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Оркестр ГУ МЧС России по Омской области провёл праздничный концерт под окнами 100-летнего ветерана Ивана Смирнова.
Омские спасатели провели концерт для 100-летнего ветерана
  • © ГУ МЧС по Омской области

Об этом сообщает Gorod55.ru со ссылкой на пресс-службу ведомства.

После школы в 1937 году Смирнов поступил в Горьковский водный институт, но из-за войны с Финляндией в 1939 году не смог его окончить. В 19 лет он добровольно ушёл на фронт. После войны продолжил обучение, но уже в Костромской военно-транспортной академии.

Когда Смирнов проходил дипломную практику на четвёртом курсе, началась Великая Отечественная война. Сразу попасть на фронт не получилось, поскольку студентам старших курсов было запрещено воевать. После окончания академии Смирнов продолжил службу в органах военных сообщений.

Воевал на Волге, Днепре и Дунае в составе 3-го Украинского фронта, принимал участие в боях по освобождению Румынии, Болгарии и Венгрии. В Омск попал в 1946 году по направлению в военную комендатуру. Оттуда ему снова пришлось вернуться на службу в Румынию. Спустя время Смирнов окончательно переехал в Омск.

Из-за режима самоизоляции и переноса празднования 9 Мая сотрудники ведомства, в котором Смирнов проработал 30 лет, решили поздравить его, организовав концерт.

Ранее один из основателей движения «Бессмертный полк» Игорь Дмитриев в беседе с Nation News прокомментировал новый формат проведения акции.

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