В Ижевске артисты поздравили ветерана Великой Отечественной войны

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В Ижевске артисты театра «Молодой человек» поздравили с предстоящим Днём Победы ветерана войны Василия Шеина.
В Ижевске артисты поздравили ветерана Великой Отечественной войны
  • РИА Новости

Как сообщает интернет-издание «Сусанин», 6 мая творческая бригада исполнила военные песни во дворе дома, где живёт фронтовик.

В годы войны он служил в 61-м запасном полку и 209-й самоходной артиллерийской бригаде. Василий Павлович участвовал в боях у озера Балатон в Германии — последней оборонительной операции Красной армии — и принимал участие в освобождении Вены. 

Отмечается, что в канун 75-летия Победы десять агитбригад, в составе которых сотрудники городских учреждений культуры, выступают с концертами для ветеранов Великой Отечественной войны. 

Ранее РИА Новости Крым сообщало, что в Севастополе провели мини-парад для 94-летнего участника Великой Отечественной войны Луки Кузина.

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