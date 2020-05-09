В Ижевске артисты поздравили ветерана Великой Отечественной войны

В Ижевске артисты театра «Молодой человек» поздравили с предстоящим Днём Победы ветерана войны Василия Шеина.

Как сообщает интернет-издание «Сусанин», 6 мая творческая бригада исполнила военные песни во дворе дома, где живёт фронтовик.

В годы войны он служил в 61-м запасном полку и 209-й самоходной артиллерийской бригаде. Василий Павлович участвовал в боях у озера Балатон в Германии — последней оборонительной операции Красной армии — и принимал участие в освобождении Вены.

Отмечается, что в канун 75-летия Победы десять агитбригад, в составе которых сотрудники городских учреждений культуры, выступают с концертами для ветеранов Великой Отечественной войны.

Ранее РИА Новости Крым сообщало, что в Севастополе провели мини-парад для 94-летнего участника Великой Отечественной войны Луки Кузина.