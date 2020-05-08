Аксёнов прокомментировал ситуацию в Крыму в связи с коронавирусом

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Глава Крыма Сергей Аксёнов заявил, что в связи с распространением коронавирусной инфекции в этом году в республике будет возможен только внутренний туризм.
Аксёнов прокомментировал ситуацию в Крыму в связи с коронавирусом
  • РИА Новости

По его словам, в этом году при благоприятной эпидемиологической обстановке возможен только внутренний туризм, а вероятность проведения курортного сезона остаётся низкой.

«Вопросы карантинных мер в столице, крупных регионах будут продлены с непонятной перспективой, то есть сегодня межсубъектовой миграции туристов, объективно мы говорим, не будет. Это понимают все без исключения. Что касается внутреннего туризма, мы говорим о том, что, если будут соответствующие условия, однозначно мы пойдём на реализацию программы внутреннего туризма», — приводит «Крыминформ» слова Аксёнова.

Он добавил, что намерен обратиться за поддержкой к главе государства, однако сегодняшние условия пока не позволяют приступать к реализации планов.

Ранее, как сообщало РИА Новости Крым, Аксёнов не исключил, что курортный сезон в Крыму может не состояться.

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