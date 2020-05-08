В Крыму 9 мая будет усилен контроль за порядком

Председатель Совета министров Республики Крым Юрий Гоцанюк заявил, что для обеспечения общественного порядка в День Победы на улицы муниципалитетов Крыма выйдут 962 полицейских.

Об этом сообщает «Крыминформ».

«Что касается выходных дней, то будет задействовано 962 сотрудника МВД, 480 нарядов, в том числе 162 казака. Увеличили количество нарядов для обеспечения общественного порядка на территории всей республики во время праздничных мероприятий», — пояснил Гоцанюк.

Он добавил, что за прошедшие сутки полицейские составили два протокола в отношении организаций, которые работали с нарушениями, а также составлено 208 административных протоколов за нарушение самоизоляции и восемь протоколов за нахождение несовершеннолетних на улицах без сопровождения родителей.

Ранее телеканал «360» сообщал, что в Московской области зафиксировали около 4,4 тыс. нарушений в транспорте во время майских праздников.