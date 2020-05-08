Севастополь примет участие в акциях «Бессмертный полк онлайн» и «Свеча памяти»

В Севастополе впервые пройдут акции «Бессмертный полк онлайн» и «Свеча памяти», приуроченные к 75-й годовщине победы в Великой Отечественной войне.

«По замыслу организаторов акции «Бессмертный полк онлайн», жители города выйдут на балконы своих жилых помещений или просто выглянут в окна, держа в руках фотографии ветеранов Великой Отечественной войны и исполняя песню «День Победы». Начало акции — в 19:00», — приводит «Крыминформ» сообщение отдела информационного обеспечения Черноморского флота.

Отмечается также, что акция «Свеча памяти», в рамках которой жители города подойдут к своим окнам или выйдут на балконы с зажжённой свечой в руках, запланирована на 21:00.

В акциях примут участие военнослужащие Черноморского флота и члены их семей.

Ранее «Новый Севастополь» сообщал, что в Ялту для участия в праздновании 75-й годовщины победы в Великой Отечественной войне прибыл малый ракетный корабль Черноморского флота «Ингушетия».