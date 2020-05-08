Ректор университета имени Плеханова оценил формат ЕГЭ

Ректор Российского экономического университета имени Г.В. Плеханова Виктор Гришин оценил формат Единого государственного экзамена.

«Формат ЕГЭ уже прочно вошёл в нашу жизнь. Именно ЕГЭ даёт возможность детям из разных регионов поступать в ведущие университеты страны, подавать документы в пять вузов и максимально использовать свои шансы на поступление», — заявил он в беседе с РИА Новости.

По его словам, у любой формы итоговой аттестации нет стопроцентной объективности, но ЕГЭ всё-таки в большей степени объективен относительно других форм.

Что касается приёмной кампании, то Гришин рассказал, что, с одной стороны, приём документов в дистанционной форме должен расширить возможности поступления для представителей разных регионов без особых финансовых затрат.

«С другой стороны, текущая эпидемиологическая ситуация может привести к тому, что иногородние поступающие побоятся приезжать в Москву для обучения. Очень надеемся, что их не просто будет не меньше, чем в 2019 году, но даже станет больше и конкурсная ситуация сохранится на уровне 37—40 человек на место на бюджете», — отметил он.

Ранее ректор Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого Андрей Рудской в беседе с Nation News прокомментировал порядок оплаты обучения в российских вузах на фоне коронавируса.