Подразделения химзащиты ЧФ провели дезинфекцию военно-морской базы в Севастополе

Подразделения радиационной, химической и биологической защиты Черноморского флота провели дезинфекцию объектов Крымской военно-морской базы в Севастополе.

Об этом сообщает «Новый Севастополь» со ссылкой на пресс-службу Черноморского флота.

«Специальная дезинфекция производилась с помощью авторазливочных станций АРС-14КМ и тепловых машин ТМС-65У», — пояснили в пресс-службе.

Отмечается, что внутренние помещения зданий и сооружений были обработаны группой дезинфекторов из Центра государственного санитарно-эпидемиологического надзора с применением генераторов холодного тумана.

Военнослужащие провели санитарную обработку наружных поверхностей мест несения службы суточным нарядом, мест проживания и приёма пищи универсальным дезраствором ДТС-ГК с использованием переносных комплектов дегазации, дезактивации и дезинфекции ДКВ-1К.