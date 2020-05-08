По инициативе Генпрокуратуры на месте сражений под Москвой установили памятный камень

По инициативе Генпрокуратуры России на месте сражений на одном из последних рубежей обороны Москвы установили памятный камень.

Он находится в районе деревень Аносино и Падиково. Сейчас на этой территории расположен санаторий работников органов прокуратуры «Истра». В будущем планируется установить памятник.

«Именно здесь солдаты и офицеры несколько суток сдерживали натиск врага. 108-я стрелковая дивизия потеряла более 80% личного состава, но не позволила захватчикам приблизиться к столице нашей Родины», — говорится в сообщении.

В декабре 1941 года участок в районе деревень Аносино и Падиково стал местом тяжелейших сражений.

Ранее ОТР сообщало, что на Северном флоте почтили память погибших при защите Заполярья.